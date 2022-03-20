Ожоги от белого фосфора: Как помочь пострадавшему объясняет врач

В первую очередь, пострадавшего необходимо эвакуировать из зоны поражения против ветра от источника горения фосфора.

Об этом написал врач-анастезиолог Раздельнянской ЦРБ Иван Черненко, сообщает Цензор.НЕТ.

"После этого, – пишет врач, – промыть рану проточной холодной водой в течение 15 мин или наложить на рану влажную марлю". При этом необходимо смотреть, чтобы брызги и растекание воды не попадали на здоровые участки кожи, чтобы не увеличивать площадь поражения. Ни в коем случае нельзя использовать для обработки раны различные мази на жировой или масляной основе, так как фосфор жирорастворим, и это улучшит всасывание фосфора и приведет к более тяжелому системному воздействию.

Далее необходимо снять с пострадавшего одежду, завернуть одеялом и контролируя проходимость дыхательных путей, транспортировать в госпиталь.

Также должен позаботиться о своей безопасности и оказывающий помощь. "Нельзя трогать видимые частицы фосфора голыми руками, желательно защитить руки химически стойкими перчатками. В идеале использовать химически устойчивое СИЗ типа А в зоне поражения.

Обычно горение фосфора сопровождается образованием едкого газа, который может раздражать дыхательные пути. Желательно использовать полнолицевые респираторы/противогазы (CBRN full-face-piece SCBA или аналоги), если оказываете помощь в зоне поражения. Как вариант эвакуировать пострадавшего в безопасное место, двигаясь против ветра от источника поражения", - рекомендует врач.

Иван Черненко объясняет, почему решил распространить алгоритм действий при таких поражениях: потому что уже не может "читать чепуху об обработке содой и тд. Прям вижу, как парамедик несется по полю боя с пачкой соды, во вторых раствор соды может и сам приводить к поражению тканей ".

Также медик приводит рекомендации американской СDC по лечению таких ожогов.

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