"Укрзализныця" запускает челночные рейсы Дарница - Святошино. ПЕРЕЧЕНЬ

"Укрзализныця" запускает рейсы Дарница – Святошино. Уже с 21 марта жители столицы смогут железной дорогой добраться с левого берега Киева на правый.

Об этом компания сообщает в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Они помогут жителям левого берега Киева добраться на правый. В частности, поезда будут удобны для трансфера до Центрального железнодорожного вокзала, пока красная линия метро работает с ограничениями, а автосообщение между берегами затруднено".

Поезда со станций Дарница и Святошино будут отправляться ежечасно начиная с 07:30. Последние рейсы в 18:30.



Поезда будут делать остановки на станциях Левый Берег, Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка-Техническая, Борщаговка", - говорится в сообщении.

Поезд будет базово состоять из 6 вагонов, количество которых будет варьироваться в зависимости от спроса пассажиров. Стоимость проезда 15 грн, билеты можно приобрести у разъездного кассира на борту или в официальном чат-боте Укрзализныци.

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