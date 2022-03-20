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В боях за Харьков погиб доцент Харьковского университета Безуглый, спасая побратимов из теробороны

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В боях за Харьков погиб доцент Харьковского университета Безуглый, спасая побратимов из теробороны
От рук оккупантов погиб преподаватель Харьковского университета, защищавший собственный город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Харьковского нацуниверситета имени В. Н. Каразина.

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Речь идет о Герое Александре Безуглом. Отмечается, что он являлся доцентом на одном из факультетов вуза, но с началом наступления России присоединился к теробороне.

Александр Безуглый был преподавателем на кафедре регионального управления и местного самоуправления. Он защищал родной Харьков от нашествия войск России. Кроме того, преподаватель организовывал территориальную оборону в Харьковской области.

"Грустно. Мучительная потеря. Ее сейчас трудно понять. Он был Человеком с большой буквы, молодым и полным сил и энергии, образцом преподавательской деятельности и активным общественным деятелем", - говорится на сайте.

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Сообщается, что погиб украинский воин еще 2 марта, когда по одному из штабов теробороны Харькова был нанесен ракетный удар. Он выводил из-под обстрелов побратимов, но сам выбраться не успел.

"Я до последнего момента надеялся, что он жив. Мы постоянно были в поиске. Каждые сутки, час, минутку. Однако несколько дней назад при разборе завалов обнаружили его тело", - написал товарищ Александра.

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Топ комментарии

  • Ла-ла-ла-ла
    В нас воюють найкращі, а в них - найгірші, самі отброси.
  • хрен
    читаю і безсило опускаються руки..
    вже не можу вигадати нових прокльонів цім Богом проклятим гадам..
    я його не знав
    покійся з миром.. вічна память тобі наш Герой!!
  • Огусто
    А там інших немає просто, одні покидьки. Геном свинособачої орди апріорі навіть перед якимось розумом.
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