Три белорусских банка официально отключили от SWIFT
12 84120
20 марта 2022 года три крупных белорусских банка были отключены от системы SWIFT.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Naviny.by,
С 20 марта 2022 года банковскими картами "Белагропромбанка" уже нельзя расплатиться в странах Евросоюза.
Также от системы SWIFT отключили "Банк Развития Беларуси" и банк "Дабрабыт".
Ранее в "Банке Развития Беларуси" сообщили, что отключение от системы временное и будут "приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного выполнения обязательств".