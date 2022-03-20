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Три белорусских банка официально отключили от SWIFT

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Три белорусских банка официально отключили от SWIFT
20 марта 2022 года три крупных белорусских банка были отключены от системы SWIFT.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Naviny.by,

С 20 марта 2022 года банковскими картами "Белагропромбанка" уже нельзя расплатиться в странах Евросоюза.

Также от системы SWIFT отключили "Банк Развития Беларуси" и банк "Дабрабыт".

Ранее в "Банке Развития Беларуси" сообщили, что отключение от системы временное и будут "приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного выполнения обязательств".

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