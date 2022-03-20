10 миллионов украинцев покинули свои дома из-за войны, - ООН

Десять миллионов человек покинули свои дома в Украине из-за разрушительной войны России.

Об этом заявил в воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Война в Украине настолько сокрушительна, что 10 миллионов человек сбежали – либо внутри страны, либо как беженцы за границу", – написал в Twitter Филиппо Гранди.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022

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