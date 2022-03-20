10 миллионов украинцев покинули свои дома из-за войны, - ООН
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Десять миллионов человек покинули свои дома в Украине из-за разрушительной войны России.
Об этом заявил в воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Война в Украине настолько сокрушительна, что 10 миллионов человек сбежали – либо внутри страны, либо как беженцы за границу", – написал в Twitter Филиппо Гранди.
Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022
The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.