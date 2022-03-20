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10 миллионов украинцев покинули свои дома из-за войны, - ООН

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10 миллионов украинцев покинули свои дома из-за войны, - ООН
Десять миллионов человек покинули свои дома в Украине из-за разрушительной войны России.

Об этом заявил в воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Война в Украине настолько сокрушительна, что 10 миллионов человек сбежали – либо внутри страны, либо как беженцы за границу", – написал в Twitter Филиппо Гранди.

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