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Украинские воины уничтожили сводный танковый отряд оккупантов под Броварами, - Генштаб

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Украинские воины уничтожили сводный танковый отряд оккупантов под Броварами, - Генштаб
При попытке совершить наступательные действия на Киевском направлении сводный танковый отряд оккупантов был уничтожен под Броварами.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время осуществления очередной попытки наступления на Киев оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставок горючего и продовольствия", - отмечается в сообщении.

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    Слава ЗСУ!
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    Броварський котел, як я розумію. Ох і гарна з москалів юшка...тече!
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