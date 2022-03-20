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ВСУ на Донбассе уничтожили около 170 оккупантов, 12 танков, 9 БМП и 3 автомобиля врага, - штаб ООС

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ВСУ на Донбассе уничтожили около 170 оккупантов, 12 танков, 9 БМП и 3 автомобиля врага, - штаб ООС
Украинские защитники в Донбассе ликвидировали около 170 российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Военнослужащие Объединенных нанесли урон российским оккупантам.

Украинские защитники уничтожили:

- 12 танков;
- 9 БМП;
- 3 автомобиля", - говорится в сообщении

Общие потери живой силы противника составили около 170 человек.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет Су-34 и вертолет оккупантов.

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Топ комментарии

  • GoodWin
    смерть фашистським окупантам
  • Юрий Ладарев
    Такое ощущение,что врата ... открылись и от туда вылазит всякая нечисть.ГОСПОДЬ, помоги справиться с нечистью.
  • Лилия Стацкая
    То нехай ще НАТО повчиться як треба воювати!Молодці!
    ДЯКУЮ!!! Слава героям,Воїнам Світла!
    Женіть чортів у пекло!
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