ВСУ на Донбассе уничтожили около 170 оккупантов, 12 танков, 9 БМП и 3 автомобиля врага, - штаб ООС
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Украинские защитники в Донбассе ликвидировали около 170 российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Военнослужащие Объединенных нанесли урон российским оккупантам.
Украинские защитники уничтожили:
- 12 танков;
- 9 БМП;
- 3 автомобиля", - говорится в сообщении
Общие потери живой силы противника составили около 170 человек.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет Су-34 и вертолет оккупантов.