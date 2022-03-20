Польша упростила процесс приобретения, экспорта и транзита бронежилетов в Украину
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Польша упростила процедуру получения разрешения на приобретение, экспорт и транзит бронежилетов для наших бойцов. Для этого необходимо только получить подтверждение от посольства Украины в стране.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Польше.
"Отныне для приобретения в Польше и передачи в Украину таких необходимых для наших воинов средств защиты как бронежилеты и каски, достаточно получить подтверждение от посольства Украины в Польше", - сказано в сообщении.
Для получения подтверждения необходимо предоставить соответствующую информацию военному атташе по:
- перечень;
- тип;
- количества защитного оборудования;
- данные покупателя;
- данные экспортера;
- данные получателя.
После этого эти данные необходимо предоставить в специальной форме Министерству развития и технологий Польши на электронную почту [email protected].