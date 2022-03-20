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Польша упростила процесс приобретения, экспорта и транзита бронежилетов в Украину

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Польша упростила процесс приобретения, экспорта и транзита бронежилетов в Украину
Польша упростила процедуру получения разрешения на приобретение, экспорт и транзит бронежилетов для наших бойцов. Для этого необходимо только получить подтверждение от посольства Украины в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Польше.

"Отныне для приобретения в Польше и передачи в Украину таких необходимых для наших воинов средств защиты как бронежилеты и каски, достаточно получить подтверждение от посольства Украины в Польше", - сказано в сообщении.

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Для получения подтверждения необходимо предоставить соответствующую информацию военному атташе по:

  • перечень;
  • тип;
  • количества защитного оборудования;
  • данные покупателя;
  • данные экспортера;
  • данные получателя.

После этого эти данные необходимо предоставить в специальной форме Министерству развития и технологий Польши на электронную почту [email protected].

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Топ комментарии

  • Vedana
    Подяка.
  • Чайка Київ
    Дякуємо.
  • Claudia Smith
    А чому в Україні немає бронежилетів, а?
    кажуть, там знов якась лажа з НАБУ.
    зекоманда - як завжди.
    то черги на кордоні, гуманітарку не пропускають. то бронежилети неможливо замовити. то єрмаки всякі шопопало варнякають. ви ще нам за Південь відповісте, зрадники.
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