Власти РФ вам скажут, что в Украину вас не посылали: Стефанчук – российским солдатам
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Власти Российской Федерации в будущем будут говорить своим солдатам, что не посылали их на войну в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сделав сообщение на русском языке.
"Впервые обращусь к российским солдатам на понятном для них языке. Российский солдат, помни, фраза: "Мы тебя туда не посылали" будет главной по отношению к тебе в следующие несколько десятков лет от твоей власти. Не веришь? Спроси у "афганцев" и других "героев освободительных войн", – написал Стефанчук в воскресенье в фейсбуке.