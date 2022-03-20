Новости • Агрессия России против Украины, Война

Власти РФ вам скажут, что в Украину вас не посылали: Стефанчук – российским солдатам

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Власти РФ вам скажут, что в Украину вас не посылали: Стефанчук – российским солдатам
Власти Российской Федерации в будущем будут говорить своим солдатам, что не посылали их на войну в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сделав сообщение на русском языке.

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"Впервые обращусь к российским солдатам на понятном для них языке. Российский солдат, помни, фраза: "Мы тебя туда не посылали" будет главной по отношению к тебе в следующие несколько десятков лет от твоей власти. Не веришь? Спроси у "афганцев" и других "героев освободительных войн", – написал Стефанчук в воскресенье в фейсбуке.

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Топ комментарии

  • Alex_Dimitrov
    Стопудово так и будет... И после Афгана и после Чечни так было, и даже после Донбасса 2014-2015 уже встречалось, хотя мало ибо ихтамнет... и теперь так же будет
  • Лилия Стацкая
    Це звернення просто слова у пустоту.
    Там не має людей ,там скупчення зомби.
  • константен
    https://t.me/Sharpreview/11139


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    Россияне недостаточно следят за гигиеной пупка, не находите?
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