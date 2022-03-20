Россияне "приглашают" подписать контракт на службу по квитанциям за коммуналку, - ЦПИ. ФОТО

Сначала как "пушечное мясо" Россия использовала призывников. Частично нехватка военных до сих пор решается за счет резервных частей с востока страны, наемников из Сирии, Армении и "вагнеровцев".

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Гражданских россиян уже "приглашают" подписать контракт по квитанциям за коммуналку. Очереди из желающих отдать свою жизнь за 50 тыс. рублей в месяц нет", - говорится в сообщении.

"Западные эксперты прогнозируют, что наступательная тактика России застопорилась. Но не стоит исключать и массовую мобилизацию и введение военного положения с предварительной провокацией. Именно такой повод для начала чеченской кампании был в 1999 г., когда в Волгодонске, Буйнакске и Москве российские спецслужбы совершили теракт жилых домов, в чем потом обвинили чеченцев", - добавили в ЦПИ.

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