Новости • Агрессия России против Украины, Война

Бомбы падают на город каждые 10 минут, - "Азов" об осаде Мариуполя

15 18835
Бомбы падают на город каждые 10 минут, - "Азов" об осаде Мариуполя
Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, друг Калина, сделал обращение из блокадного города Мариуполя, где уже 25 день длится героическая оборона форпоста Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, обращение размещено в телеграм-канале "Азова".

"Слава Украине! Сегодня 25 день обороны Мариуполя. 20 дней блокады города. Бомбы падают каждые 10 минут. Кроме танков, артиллерии, сегодня 4 больших десантных корабля российской федерации вели не виденный до сих пор обстрел украинского Мариуполя.

Офицеры, сержанты, солдаты продолжают борьбу. И только по подтвержденным данным сегодня азовцами уничтожены 4 танка, БТРы и много ордынской пехоты.

Ребята мужественно защищают Украину!

Уничтожают спецназовцев, уничтожают предателей, которых мобилизовали и бросают как пушечное мясо.

Плевать они хотели на своих пленных. Плевать они хотели на своих убитых. Плевать они хотели на гражданское население Украины. Они – варвары 21-го века! Без совести и чести!

Мы верим в победу Украины! Верим, что небо в Мариуполе будет закрыто. Азовское море снова будет наше!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Еды просто нет, склады разбиты, магазины взорваны. Не представляю, что люди там уже едят", – очевидец гуманитарной катастрофы в Мариуполе. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Вячеслав 43a0ae0b
    хлопцi тримайтесь! головне збережiть своi життя - один такий воiн Aзова важить як сто кацапських оркiв
  • Чайка Київ
    Боже, поможи
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Марік... неперможний Марік...наша гордість... наша біль... наша надія...наша молитва...
    ....
    ....
    будьте прокляті фашисти-рашисти, нелюди... варвари і вбивці...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости