Бомбы падают на город каждые 10 минут, - "Азов" об осаде Мариуполя
Как информирует Цензор.НЕТ, обращение размещено в телеграм-канале "Азова".
"Слава Украине! Сегодня 25 день обороны Мариуполя. 20 дней блокады города. Бомбы падают каждые 10 минут. Кроме танков, артиллерии, сегодня 4 больших десантных корабля российской федерации вели не виденный до сих пор обстрел украинского Мариуполя.
Офицеры, сержанты, солдаты продолжают борьбу. И только по подтвержденным данным сегодня азовцами уничтожены 4 танка, БТРы и много ордынской пехоты.
Ребята мужественно защищают Украину!
Уничтожают спецназовцев, уничтожают предателей, которых мобилизовали и бросают как пушечное мясо.
Плевать они хотели на своих пленных. Плевать они хотели на своих убитых. Плевать они хотели на гражданское население Украины. Они – варвары 21-го века! Без совести и чести!
Мы верим в победу Украины! Верим, что небо в Мариуполе будет закрыто. Азовское море снова будет наше!"