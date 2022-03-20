Бомбы падают на город каждые 10 минут, - "Азов" об осаде Мариуполя

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, друг Калина, сделал обращение из блокадного города Мариуполя, где уже 25 день длится героическая оборона форпоста Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, обращение размещено в телеграм-канале "Азова".

"Слава Украине! Сегодня 25 день обороны Мариуполя. 20 дней блокады города. Бомбы падают каждые 10 минут. Кроме танков, артиллерии, сегодня 4 больших десантных корабля российской федерации вели не виденный до сих пор обстрел украинского Мариуполя.

Офицеры, сержанты, солдаты продолжают борьбу. И только по подтвержденным данным сегодня азовцами уничтожены 4 танка, БТРы и много ордынской пехоты.

Ребята мужественно защищают Украину!

Уничтожают спецназовцев, уничтожают предателей, которых мобилизовали и бросают как пушечное мясо.

Плевать они хотели на своих пленных. Плевать они хотели на своих убитых. Плевать они хотели на гражданское население Украины. Они – варвары 21-го века! Без совести и чести!

Мы верим в победу Украины! Верим, что небо в Мариуполе будет закрыто. Азовское море снова будет наше!"

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