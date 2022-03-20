"Командира разведроты "ДНР" "Людоеда" ликвидировали на Донбассе", - ОТГ "Схід"

ВСУ на Донбассе уничтожили "командира разведывательной роты "ДНР" капитана Сергея Машкина с позывным "Людоед".

Об этом в Facebook сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, что командир разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой "ДНР" капитан Сергей Машкин с позывным "Людоед" (с фантазией по позывным у них реальные проблемами) собственноручно "точечным огнем" уничтожил целую батарею САУ!

Их послушать, так отряд Мстителей из киновселенной Марвел по сравнению с ними это какая-то группа "Ягодка" в детском саду. Впрочем, говорить можно многое, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем. Мертвый оккупант уже оружие не возьмет! – добавили в ОТГ.

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