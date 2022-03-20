Сеть "Сильпо" временно закрывает 34 магазина в Киеве и области, Житомирской и Черниговской областях
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила прессслужба Fozzy Group в комментарии ЭП.
"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – говорится в сообщении.
В то же время на этой территории продолжают работать 112 супермаркетов, добавили в пресс-службе. Актуальный список работающих супермаркетов можно найти по ссылке.
Временно не будут работать следующие магазины:
КИЕВ
Антоновича, 165
Булгакова, 11
Вишгородская, 21
Героев Сталинграда пр-т, 8-А
Дорогожицкая, 2
Жилянская, 107
Западинская, 15-А
Коновальца, 26-А
Магнитогорская, 1-А
Малиновского, 34
Маяковского пр-т, 43/2
Милославская, 10-А
Минский пр-т, 4-А
Оболонский пр-т, 1-Б
Оболонский пр-т, 36-Б
Оленевская, 3
Воздухофлотский пр-т, 66
Радужная, 8 (зачинений з 20/03)
Сагайдачного, 41
Скляренко, 17
Срибнокильская, 3-Г
Чоколевский б-р, 8
Шептицкого, 4-А
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БОРИСПОЛЬ Киевский шлях, 67
БРОВАРЫ Киевская, 156
ВАСИЛЬКОВ Грушевского, 19
ВИТА-ПОШТОВА Звенигородская, 200-Д
СЛАВУТИЧ Привокзальная, 5
СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА Киевская, 1/102
СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА Небесной Сотни пр-т, 24/83
ФАСТОВ Соборная, 42
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛИН Грушевского, 43
ЧЕРНИГОВ И ОБЛАСТЬ
ЧЕРНИГОВ Защитников, 9
ОСТЕР Хмельницкого, 54