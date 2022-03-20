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Сеть "Сильпо" временно закрывает 34 магазина в Киеве и области, Житомирской и Черниговской областях

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Сеть "Сильпо" временно закрывает 34 магазина в Киеве и области, Житомирской и Черниговской областях
С 21 марта 2022 года сеть супермаркетов "Сильпо" временно закрывает 34 магазина в Киеве и области, в Житомирской и Черниговской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила прессслужба Fozzy Group в комментарии ЭП.

"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – говорится в сообщении.

В то же время на этой территории продолжают работать 112 супермаркетов, добавили в пресс-службе. Актуальный список работающих супермаркетов можно найти по ссылке.

Временно не будут работать следующие магазины:

КИЕВ

Антоновича, 165

Булгакова, 11

Вишгородская, 21

Героев Сталинграда пр-т, 8-А

Дорогожицкая, 2

Жилянская, 107

Западинская, 15-А

Коновальца, 26-А

Магнитогорская, 1-А

Малиновского, 34

Маяковского пр-т, 43/2

Милославская, 10-А

Минский пр-т, 4-А

Оболонский пр-т, 1-Б

Оболонский пр-т, 36-Б

Оленевская, 3

Воздухофлотский пр-т, 66

Радужная, 8 (зачинений з 20/03)

Сагайдачного, 41

Скляренко, 17

Срибнокильская, 3-Г

Чоколевский б-р, 8

Шептицкого, 4-А

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОРИСПОЛЬ Киевский шлях, 67

БРОВАРЫ Киевская, 156

ВАСИЛЬКОВ Грушевского, 19

ВИТА-ПОШТОВА Звенигородская, 200-Д

СЛАВУТИЧ Привокзальная, 5

СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА Киевская, 1/102

СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА Небесной Сотни пр-т, 24/83

ФАСТОВ Соборная, 42

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАЛИН Грушевского, 43

ЧЕРНИГОВ И ОБЛАСТЬ

ЧЕРНИГОВ Защитников, 9

ОСТЕР Хмельницкого, 54

Топ комментарии

  • pOrest
    завали їх товаром - будуть працювати .
    Чи мають бути обов"язково відкриті , навіть з напівпустими полицями - і то заповненими малоходовим товаром ?
  • Наталія Федів
    Але магазин-калька з московської (в магазині товар) . Крамниця-
    в крамниці крам. І ніяке воно не застаріле. Ми дуже древня-давня нація що теж застаріла ?
  • Наталія Федів
    Крам-це все чим торгують.
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