Сеть "Сильпо" временно закрывает 34 магазина в Киеве и области, Житомирской и Черниговской областях

С 21 марта 2022 года сеть супермаркетов "Сильпо" временно закрывает 34 магазина в Киеве и области, в Житомирской и Черниговской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила прессслужба Fozzy Group в комментарии ЭП.

"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – говорится в сообщении.

В то же время на этой территории продолжают работать 112 супермаркетов, добавили в пресс-службе. Актуальный список работающих супермаркетов можно найти по ссылке.

Временно не будут работать следующие магазины: