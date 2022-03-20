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Если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен, - Данилов

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Если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен, - Данилов
Россия использует территорию Беларуси для своих военных целей в войне, которую он развязал против Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Но если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен, цитирует Данилова пресс-служба СНБО.

По его словам, Путин заставляет Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, но тот "понимает, что это будет крах для Белоруси".

"Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только путину", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что существующий в России уже более 20 лет рашизм и на который мир не обращал внимания, привел к началу третьей мировой войны в Европе. Россияне уже публично говорят о планах захватить европейские страны.

"Агрессору нужно давать ответ", - заявил А. Данилов, добавив, что не ушедшие из РФ представители французского и немецкого бизнеса фактически являются сообщниками страны-террориста, поскольку на деньги от этой торговли РФ покупает оружие, которым убивает украинцев.

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Топ комментарии

  • Ireland
    Украинские таможенники на Закарпатье "не заметили" вывозимые из Украины $28 млн и €1.3 млн.

    Об этом написал Сеяр Куршутов в своем Facebook.

    Венгерские таможенники, в свою очередь, заметили эти деньги и после многочасовых разборок, сумму пришлось задекларировать.

    "Тем, кто верит в случайности сообщаю, что в последнее время, подобная услуга на Закарпатской таможне стоит от 3 до 7.5% в зависимости от суммы и уровня просящего. В других западных регионах ситуация не лучше", - написал он.

    Также он опубликовал фамилии промышляющих этим таможенников и пограничников.

    "Пункт пропуска Вилок закарпатская таможня. Начальник - Безсмертний И.И. Старший смены ДМСУ - Худа Василий, старший инспектор - Буряк Богдан, главный инспектор - Симочко Валерий, инспектор - Кабаль Михаил, инспектор - Самов Александр", старший инспектор - Чейпиш Юрий", - сообщил Куршутов.

    На закарпатской таможне отказали в комментариях для сми и заявили, что "это уровень Государственной таможенной службы".

    Как стало известно, вывезла деньги жена экс-депутата Игоря Котвицкого. В Раду он избирался по спискам "Народного фронта" Яценюка.
  • Палиця Василь
    Сергій Сергійович Saigon

    26 лютого о 22:46 ·



    Арахамия пишет что в Беларуси началась мобилизация.

    Русским иногда везет попасть в плен, а не сгореть в своих коробках заживо или лечь от пули айтишника с калашом, потому что от них нам нужна информация о текущей оперативной обстановке. От военнослужащих Беларуси нам не нужно ничего от слова "совсем" и в плену они ***** не нужны.

    Ответка будет простой: Зашел с оружием - умер.
  • Дорогой Я
    Схоже, так виглядають 30 срібників для бсср-ців:
    Россия отсрочила погашение госкредитов Беларуси на 5-6 лет
    А вони оптімісти - сподіваються так довго проіснувати. І перші і другі...
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