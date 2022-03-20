Если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен, - Данилов
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
Но если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен, цитирует Данилова пресс-служба СНБО.
По его словам, Путин заставляет Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, но тот "понимает, что это будет крах для Белоруси".
"Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только путину", - подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что существующий в России уже более 20 лет рашизм и на который мир не обращал внимания, привел к началу третьей мировой войны в Европе. Россияне уже публично говорят о планах захватить европейские страны.
"Агрессору нужно давать ответ", - заявил А. Данилов, добавив, что не ушедшие из РФ представители французского и немецкого бизнеса фактически являются сообщниками страны-террориста, поскольку на деньги от этой торговли РФ покупает оружие, которым убивает украинцев.