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Зеленский пообщался с Кутчером и Кунис: Поблагодарил за собранные $35 млн для украинских беженцев

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Зеленский пообщался с Кутчером и Кунис: Поблагодарил за собранные $35 млн для украинских беженцев
Президент Владимир Зеленский провел разговор с американскими актерами Эштоном Кутчером и Милой Кунис, которые собрали $35 млн помощи для украинских беженцев.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Эштон Кутчер и Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе. Они уже собрали $35 млн и направляют их Flexport и Airbnb для помощи беженцам из Украины. Лично поблагодарил их за поддержку. Пораженный их решимостью. Они вдохновляют мир", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    мені вот цикаво - кожен волонтер має звіт про витрачени кошти
    а коли ми побачему на що держава витратила кошти яки українці збирали в госфонд на підтримку армії наприклад через Приват або напряму в фонд?
  • Urs
    И на любые неприятные наблюдения или вопросы у него всегда был один и тот же ответ «во всем винАвавт пАрАшенкА». При этом его не смущало, что его уже три года нет у власти и пора бы как-то приходить в сознание, но ничего подобного! Они и сейчас рассказывают о том, что полностью сформированный и экипированный батальон теробороны Киева, это - пиар.
    Заметим, такое говорят даже киевляне, которые не получили разрушений харьковского масштаба только потому, что надежно работает ПВО, которую из руин поднял Порох. Их дома не взрываются диверсантами в частности и потому, что на улицах работает тот самый, упакованный под верх батальон теробороны. Конечно, не один он, но все же. Они все это видят каждый день, но телевизор им рассказывает какие-то сказки, которые сильнее реальности.
    И вот эта публика пускает слюни и почему-то не задает вопросов о том, почему те яркие личности зеленого цвета, от которых у них капают слюни, как у собаки Павлова, не упаковали другие батальоны теробороны, их не смущает то, что часть зелени смылась за границу, а другая - спряталась за Карпатами. И нет, они там не для того, чтобы перебрасывать для Армии и пострадавшего населения что-то нужное, этим занимаются другие люди, они просто спрятались.
    Более того, очухавшиеся от ужаса первых дней, и отстиравшие свое исподнее зеленые, теперь пытаются как-то поудобнее лечь под путина, справив нужду на на те тысячи жертв, которые каждый день он приносит Украине и на то, что он разрушил. И делают они все через тот самый телевизор, пока все нормальные люди заняты конкретными действиями, направленными на уничтожение противника.
    Ты до сих пор не интересуешься политикой? Правда? Но она уже очень интересуется тобой. Знай это.
  • Иван Мозговой 608c4f89
    она в в независимой Украине не жила, это так на заметку
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