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Вакарчук оценил военный юмор одесситов. ФОТО

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Вакарчук оценил военный юмор одесситов. ФОТО
Украинский исполнитель Святослав Вакарчук снова посетил Одессу и подчеркнул, что у одесситов прекрасное чувство юмора даже во время войны и юмор у них самый лучший в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на Instagram Вакарчука.

Певец путешествует по Украине, давая концерты и поддерживая боевой дух украинцев.

Он отметил большое чувство юмора одесситов. Вакарчук показал бигборд, где написано: "Русский военный корабль, ну что. ты дошел?"

Вакарчук оценил военный юмор одесситов 01

фото instagram/sviatoslav.vakarchuk

"Даже во время войны Одесса остается Одессой. Русский корабль скоро дойдет... Мы – победим. Все будет хорошо", – написал Вакарчук.

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Также по дороге в Одессу Вакарчук встретил бигборд, где указано направление движения российских "орков" прямо в Гаагский международный суд.

Вакарчук оценил военный юмор одесситов 02

фото instagram/sviatoslav.vakarchuk

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Топ комментарии

  • Мое Родителей
    Он делает то .что у него лучше получается .Глупая и не приятная критика.то. что это опасно для него.это другой вопрос.Если вы не знаете.артисты.певцы всех армий всех времен выступают перед своими военными.поднимая боевой дух о чем сказано в стать .
    Не могу успокоится.злите своим мышлением .Командир .разрешите вам проследовать с вашими заявами за кацапским кораблем.
  • Шимус
  • клаус хаус
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