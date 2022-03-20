Вакарчук оценил военный юмор одесситов. ФОТО
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Украинский исполнитель Святослав Вакарчук снова посетил Одессу и подчеркнул, что у одесситов прекрасное чувство юмора даже во время войны и юмор у них самый лучший в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на Instagram Вакарчука.
Певец путешествует по Украине, давая концерты и поддерживая боевой дух украинцев.
Он отметил большое чувство юмора одесситов. Вакарчук показал бигборд, где написано: "Русский военный корабль, ну что. ты дошел?"
фото instagram/sviatoslav.vakarchuk
"Даже во время войны Одесса остается Одессой. Русский корабль скоро дойдет... Мы – победим. Все будет хорошо", – написал Вакарчук.
Также по дороге в Одессу Вакарчук встретил бигборд, где указано направление движения российских "орков" прямо в Гаагский международный суд.
фото instagram/sviatoslav.vakarchuk