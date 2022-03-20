Из 7 гуманитарных коридоров сегодня сработали 4, всего за сутки эвакуировано 7 295 человек, - Верещук
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала во время брифинга.
Донецкая область: 3985 граждан выехали из Мариуполя в Запорожье.
Завтра с утра в направлении Мариуполя для дальнейшей эвакуации планируется отправить около 50 автобусов. Основной город посадки в Бердянске – площадь перед городским спорткомплексом.
В Бердянске действует горячая линия для получения помощи по временному размещению и эвакуации в Запорожье
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Завтра планируется эвакуация мариупольцев из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов, в частности, из Мелекино.
В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, двигающиеся в Запорожье
Адреса для дозаправки: проспект Восточный 4а, Мелитопольское шоссе 87б
Киевская область:
из села Бобрик в Бровары эвакуировали 2000 человек
Из Тарасовки в Бровары - 1310 человек
С Бородянки в Белую Церковь - эвакуация была снова сорвана оккупантами
Харьковская область:
Удалось доставить гуманитарную помощь в поселок Рогань
В поселок Мала Рогань доставка была сорвана. Оккупанты планировали захватить гуманитарный груз.
Гуманитарная колонна для города Волчанск была захвачена оккупантами. На сегодняшний день пропала связь с 6 людьми - 5 водителей и 1 врач. Украина ведет переговоры о возвращении своих граждан.