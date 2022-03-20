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Российские оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну в Харьковской области, - Верещук

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Российские оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну в Харьковской области, - Верещук
Российские оккупационные войска в Харьковской области захватили в плен гуманитарную колонну, которая двигалась по направлению к Волчанску в Харьковской области.

Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Была сорвана доставка помощи в поселок Мала Рогань. Мы получили информацию от наших разведчиков о запланированной провокации со стороны оккупационных войск. Они планировали захватить гуманитарную колонну. К сожалению, не удалось предотвратить такие планы оккупационных войск для колонны с гуманитарной помощью для города Волчанск", – сказала она.

По словам Верещук, исчезла связь с пятью водителями и одним врачом:

Кашкаров Артем – водитель скорой;
Бурда Артем – врач;
Гончаренко Владислав – водитель;
Позинь Павел – водитель;
Корнейко Павел – водитель;
Маслов Александр – водитель.

"Мы ведем переговоры о возвращении наших людей", – добавила Верещук.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • ahuhu
    Доставили кацапським окупантам продовольство.
    Пропоную у таких конвоях возити додатково кілька ящиків отруєної водяри.
    Якщо кацапи пропустять конвой, - ящики залишаються в автомобілях.
    А якщо захоплять, - нехай, падли, ужеруться до смерті!
  • Urs
    игры с кацапами в гуманитарные колонны становятся сомнительными предприятиями.
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