Российские оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну в Харьковской области, - Верещук
Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
"Была сорвана доставка помощи в поселок Мала Рогань. Мы получили информацию от наших разведчиков о запланированной провокации со стороны оккупационных войск. Они планировали захватить гуманитарную колонну. К сожалению, не удалось предотвратить такие планы оккупационных войск для колонны с гуманитарной помощью для города Волчанск", – сказала она.
По словам Верещук, исчезла связь с пятью водителями и одним врачом:
Кашкаров Артем – водитель скорой;
Бурда Артем – врач;
Гончаренко Владислав – водитель;
Позинь Павел – водитель;
Корнейко Павел – водитель;
Маслов Александр – водитель.
"Мы ведем переговоры о возвращении наших людей", – добавила Верещук.