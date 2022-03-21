Ни о какой сдаче Мариуполя речи идти не может, – Верещук ответила Минобороны РФ

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий официально ответило на ультиматумы России о сдаче Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Так, глава министерства Ирина Верещук рассказала, что Министерство обороны РФ обратилось с официальным письмом в Украину, где выдвигает ультиматум, чтобы украинские защитники сложили оружие и покинули Мариуполь. Только после этого они предлагают "эвакуацию мирных жителей".

"Там 8 страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такие же письма направили в ООН, Международный комитет красного креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не произошло. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России , и что это взятие в заложники людей", - отметила она.

По словам министра, Украина требует, чтобы российские военные немедленно открыли коридор для мирных жителей, чтобы получить возможность вывезти их из Мариуполя в Запорожье.

"Ни о каких сдачах, сложение оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем – откройте просто коридор".

Мы сообщили ООН и МККК. Теперь ждем реакции международного сообщества. Это сознательная манипуляция и это реальное взятие в заложники людей", – отметила она.

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