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Россия начала использовать порт оккупированного Бердянска как логистический хаб для обеспечения своей армии, - журналист Клименко

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Россия начала использовать порт оккупированного Бердянска как логистический хаб для обеспечения своей армии, - журналист Клименко
Россия начала использовать порт Бердянск как логистический хаб для снабжения своей военной группировки, которая находится в Херсонской и Запорожской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Новому времени заявил руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

По его словам, из порта вывели несколько коммерческих судов для того, чтобы использовать причалы Бердянского порта.

Комментируя факт того, что из морского порта в Бердянске исчезли пять кораблей с зерном, Клименко отметил: "Эти пять кораблей коммерческих судов нескольких стран. Они были выведены три дня назад из порта Бердянск. В настоящее время они находятся в Азовском море, стоят на якоре у входа в Керченский пролив и никуда не двигаются.Была информация, что они загружены зерном, хотя данные автоматизированной информационной системы не показывают, что они имеют груз на борту.Я думаю, что правду мы узнаем только тогда, когда им будет разрешено выйти из Керченского пролива и пойти по назначению.

Но можно с абсолютной уверенностью сказать, что Российская Федерация начала использовать порт Бердянск как логистический хаб для снабжения своей военной группировки, которая находится в Херсонской и Запорожской областях – в южной части. Поскольку корабли занимали место у причалов, их освободили для того, чтобы туда могли подходить корабли снабжения. Их просто оттуда выгнали, чтобы использовать причалы Бердянского порта.

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  • Энди Мир
    Є, в трасі Миколаїв-Кропивницький. Там їх не один десяток.
  • Bat'kowic Pablo
    Коли щось виглядає як зрада, поводиться як зрада, смердить як зрада, то це і зрада. Маразм - цього не помічати. Маразм, або, швидше саботаж. Як, заразом, закатана в асфальт ракетна програма, справа Цемаха, Вагнери, клістрони, бронежилети, посадки по тюрмах волонтерів, ветеранів, бойових генералів, справа проти Пашинського за передачу експортних "Стугн" на фронт і багато чого іншого.
  • Tierre
    Удивительно...такое десантоопасное направление и никто не оборонял, ничего не заминировано...
    Такое ощущение, что если Одессу готовили к обороне, то Бердянск и Мелитополь готовили к сдаче.
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