Россия начала использовать порт оккупированного Бердянска как логистический хаб для обеспечения своей армии, - журналист Клименко

Россия начала использовать порт Бердянск как логистический хаб для снабжения своей военной группировки, которая находится в Херсонской и Запорожской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Новому времени заявил руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

По его словам, из порта вывели несколько коммерческих судов для того, чтобы использовать причалы Бердянского порта.

Комментируя факт того, что из морского порта в Бердянске исчезли пять кораблей с зерном, Клименко отметил: "Эти пять кораблей коммерческих судов нескольких стран. Они были выведены три дня назад из порта Бердянск. В настоящее время они находятся в Азовском море, стоят на якоре у входа в Керченский пролив и никуда не двигаются.Была информация, что они загружены зерном, хотя данные автоматизированной информационной системы не показывают, что они имеют груз на борту.Я думаю, что правду мы узнаем только тогда, когда им будет разрешено выйти из Керченского пролива и пойти по назначению.

Но можно с абсолютной уверенностью сказать, что Российская Федерация начала использовать порт Бердянск как логистический хаб для снабжения своей военной группировки, которая находится в Херсонской и Запорожской областях – в южной части. Поскольку корабли занимали место у причалов, их освободили для того, чтобы туда могли подходить корабли снабжения. Их просто оттуда выгнали, чтобы использовать причалы Бердянского порта.

Также читайте: РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора в Одессу и сообщила, что это якобы украинские мины, - журналист Клименко. ДОКУМЕНТ