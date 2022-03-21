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Оккупанты хотят вывезти из Мариуполя в РФ 350 детей. Это терроризм, – Верещук

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Оккупанты хотят вывезти из Мариуполя в РФ 350 детей. Это терроризм, – Верещук
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала информацию, что оккупанты хотят вывезти из Мариуполя в РФ 350 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Верещук возмутилась, что Россия стала красть и вывозить наших людей из Мариуполя в РФ.

"Более того, у нас есть факты, что они похищают детей из детских домов и не позволяют нам их забрать. Для понимания: 350 детей они собираются насильственно вывезти в направлении России, не давая нам их забрать. Мы просим четко: дайте нам коридор и пишем, в какой интернат едем и почему. Они сразу же забирают детей в Россию. Это терроризм", - заявила она.

Ранее российское министерство обороны поставило ультиматум украинским властям, чтобы до 5 утра 21 марта мэр города Вадим Бойченко сдал город, а тогда российские оккупанты якобы откроют гуманитарные коридоры для населения и разоруженных украинских военных.

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Топ комментарии

  • Лилия Стацкая
    Так чому не вивезли дітей у першу чергу?!!Ви що думали ,що "хлопчики "кацапськи то люди? Якісь дивні дії з ціми слугами, перед вторгненням заривають випуск "Грому" що майже був готовий до використання, розмінують прохід з Криму, дітей донетчини вирішили вивозити коли вже місто у осаді, гумконвой просувають коли ще зранку було попередження ,що колону будуть атакувати...Чи дурні ,чи вороги.
  • Gar
    То, что Хуйло - террорист, знает весь мир. Украина знает это с 2014 года. А для Верещук, вижу, это является новостью. Вас предупредили о вторжении. Почему не приняли меры? Почему не взорвали мосты? Почему не вывезли детей и не сделали запас продуктов?
  • Татьяна Гончаренко 1301df59
    Я вообще не понимаю, почему с тех территорий, которые были под ударом, нельзя было эвакуировать детей, зоопарки и так далее. Если не хотели паники, могли бы сделать это как-то тайно или под каким-то предлогом. Вопрос разминирования территории с Крыма отдельно очень интересный.
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