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Погибли 4 человека и 1 человек травмирован в результате вражеских обстрелов в Киеве

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Погибли 4 человека и 1 человек травмирован в результате вражеских обстрелов в Киеве
В Подольском районе столицы в результате вражеских обстрелов погибли 4 человека и 1 человек травмирован.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

В 2.18 спасатели локализовали пожар на общей площади 1500 кв. м. Ликвидация пожара продолжается.

В ГСЧС отмечают, что на месте задействовано 11 единиц пожарной техники и 63 спасателя личного состава.

"На месте погибли 4 человека и 1 человек травмирован. Информация уточняется", - сообщают спасатели.

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Топ комментарии

  • Вячеслав Crane
    Ті, що не прийшли, теж вбивці, вони майже усі підтримують свого фюрера.
    Нормальний етногенез цього кодла так і не відбувся, вийшло сатанинське плем'я, сенсом життя якого є вбивство і поневолення вільних народів.
  • Саша ТРОЯ
    Тепер це стосується взагалі кожного росіянина, не тільки кацапів і не тільки військових і не тільки в рашці.
    Смерть ворогам!
  • Саша ТРОЯ
    Вони і про Київ заявляли, що за 3 дні візьмуть- і що, і де?
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