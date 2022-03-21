Погибли 4 человека и 1 человек травмирован в результате вражеских обстрелов в Киеве
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В Подольском районе столицы в результате вражеских обстрелов погибли 4 человека и 1 человек травмирован.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
В 2.18 спасатели локализовали пожар на общей площади 1500 кв. м. Ликвидация пожара продолжается.
В ГСЧС отмечают, что на месте задействовано 11 единиц пожарной техники и 63 спасателя личного состава.
"На месте погибли 4 человека и 1 человек травмирован. Информация уточняется", - сообщают спасатели.