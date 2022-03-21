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На химзаводе в Сумах произошла утечка аммиака, - глава ОВА Живицкий

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На химзаводе в Сумах произошла утечка аммиака, - глава ОВА Живицкий
На заводе химической промышленности "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! 21.03.2022 года. 04.30. Утечка аммиака Сумыхимпром! Зона поражения радиусом около 5 км!" – написал он.

"В настоящее время зона поражения составляет около 2.5 км. Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: село Новоселица. Работают аварийные бригады завода и ГСЧС. Для Сум пока угрозы нет (направление ветра не на город)", - добавил он.

Также Живицкий рассказал, что нужно делать в случае утечки аммиака.

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Топ комментарии

  • Олена Тихонова b920a9e0
    Надіюсь вітер на РФ.
  • Urs
    Не думаю, что ваша рекомендация полезна для здоровья, да и вообще разумна. Разные люди попадаются, иногда с удивительными странностями. Недавно видел одного, так он каждый день перекись водорода пьёт по методике профессора Неумывакина.
  • Urs
    Да.
    Вам на порядки больший ущерб здоровью уже нанес мамин нафталин в шкафу (выбросьте нафталин), папин советский озонатор воздуха (тоже на выброс) и жизнь на асфальте летом.
    Про вдыхание продуктов термического разложения сухих растительных остатков некоторыми людьми я вообще молчу.
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