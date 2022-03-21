На химзаводе в Сумах произошла утечка аммиака, - глава ОВА Живицкий

На заводе химической промышленности "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! 21.03.2022 года. 04.30. Утечка аммиака Сумыхимпром! Зона поражения радиусом около 5 км!" – написал он.

"В настоящее время зона поражения составляет около 2.5 км. Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: село Новоселица. Работают аварийные бригады завода и ГСЧС. Для Сум пока угрозы нет (направление ветра не на город)", - добавил он.

Также Живицкий рассказал, что нужно делать в случае утечки аммиака.

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