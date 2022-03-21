На химзаводе в Сумах произошла утечка аммиака, - глава ОВА Живицкий
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На заводе химической промышленности "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание! 21.03.2022 года. 04.30. Утечка аммиака Сумыхимпром! Зона поражения радиусом около 5 км!" – написал он.
"В настоящее время зона поражения составляет около 2.5 км. Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: село Новоселица. Работают аварийные бригады завода и ГСЧС. Для Сум пока угрозы нет (направление ветра не на город)", - добавил он.
Также Живицкий рассказал, что нужно делать в случае утечки аммиака.