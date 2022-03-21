Путин атакует гражданское население в Украине, потому что терпит военные неудачи, - Пентагон
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Президент России Владимир Путин прибегает к атакам против гражданского населения Украины, потому что терпит военные неудачи.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Сегодня они неэффективны с точки зрения своих маневров на земле. Они, по сути, застопорились", - сказал Остин.
По его словам, украинцы продемонстрировали "нешуточную решимость" и эффективно использовали оружие и оборудование, предоставленные США.
Ранее же Остин назвал "дикарскими и грубыми" действия, которые Россия применяет против гражданских в Украине. При этом, по его словам, если Россия использует против Украины химическое или биологическое оружие, столкнется со "значительной реакцией" со стороны США и их союзников в мире.