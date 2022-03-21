Оккупанты вывезли 5 кораблей с зерном из порта Бердянска, - глава ОВА Старух

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что в Бердянске, временно захваченном российскими войсками, из порта оккупанты буксиром отогнали 5 кораблей, загруженных зерном.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона.

Он отметил, что на этих судах было несколько десятков тысяч тонн зерна и добавил, что очередной случай пиратства российских захватчиков произошел несколько дней назад.

"Некоторые из них были полностью загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые – частично загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта", – сказал Старух.

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Жители Бердянска сообщают, что суда были отогнаны российскими буксирами.

Куда были отправлены эти похищенные россиянами корабли, будет известно позже, говорит глава ОВА.