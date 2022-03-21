Аварию на "Сумыхимпром" локализовали: идут работы по осаждению аммиачного облака, - ГСЧС

Спасателям удалось локализовать аварийную ситуацию на территории ПАО "Сумыхимпром", возникшую из-за обстрелов российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в Телеграме.

"По состоянию на 07:30 в г. Сумы на территории ПАО "Сумыхимпром" проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. Подразделения ГСЧС продолжают работы по осаждению аммиачного облака. В результате происшествия 1 человек травмирован (работник предприятия). Аварийная ситуация локализована", - говорится в сообщении.

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Также в ГСЧС отметили, что утечка аммиака на заводе химической промышленности "Сумыхимпром" произошла в результате обстрела.

"21 марта в 03:55 в г. Сумы произошел обстрел территории ПАО "Сумыхимпром", в результате обстрела был поврежден 1 резервуар с аммиаком", - написала прессслужба.