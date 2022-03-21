В Белом доме допускают расширение санкций США против РФ: "Сейчас Россия быстро движется к советскому уровню жизни 1980-х годов"

США могут еще больше расширить санкции в отношении России, заявил замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью CBS News.

"Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, принять санкции, которые мы уже применили, применить их к большему количеству целей. (...) Больше банков, больше секторов, которых мы не коснулись", - сказал Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, санкции могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики". "Это в основном касается нефти и газа, но есть и другие сектора", - отметил он.

"Я не хочу их уточнять, но думаю (президент России Владимир) Путин знает, о чем идет речь", - добавил он.

Сингх описал влияние санкций со стороны США и союзников на российскую экономику, заявив, что они побудили Путина принять "отчаянные меры".

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"Он самоизолирует свою экономику. Сейчас Россия быстро движется к советскому уровню жизни 1980-х годов. Она смотрит в экономическую пропасть, и это результат выбора Путина, и я вижу из его реакции, куда она направляется", – сказал Сингх.

"Это война Путина. Это санкции Путина, и это трудности Путина, которые он возлагает на русский народ", - добавил он.

Говоря о возможности отмены санкций в отношении России, Сингх подчеркнул, что "мы еще близко не подошли к этому".

Он считает, что первое, что необходимо сделать, – прекратить войну в Украине, а это не происходит.