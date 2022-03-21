Это остается тайной, - США о возможных мерах против Китая в случае оказания помощи России

Заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх отказался раскрывать, какие последствия наметила американская администрация для Китая на случай, если он поможет России в вопросах, связанных с российским военным вторжением в Украину.

"Это остается тайной", - сказал он в интервью телеканалу CBS в ответ на вопросы ведущей, будут ли это санкции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Чиновник напомнил, что во время недавней беседы президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином американская сторона "четко разъяснила Китаю вопрос о любой поддержке российского вторжения и любой помощи, которую он может предоставить России в уклонении от санкций".

"И мы также ясно дали понять, какими будут эти последствия", – заявил Сингх.

Министр иностранных дел Китая Ван И накануне заявил журналистам, что позиция Китая в отношении Украины основывается на его собственных оценках, он не принимает звучащие из-за границы обвинения в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин.

"Китай будет продолжать выносить независимые суждения, основанные на сути самого вопроса, объективным и справедливым образом. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против каких-либо необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая", - привел МИД КНР слова дипломата китайским журналистам.

Также читайте: В Китае существенный сдвиг по войне в Украине, - нардеп Чернев