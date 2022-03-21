Разоблачен информатор оккупантов в Запорожской области. Предатель изучал местонахождение сил и средств ВСУ, - Нацполиция

В Запорожской области правоохранители разоблачили информатора оккупантов. Предатель изучал местонахождение сил и средств Вооруженных сил Украины. Полученные данные посылал военным преступникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

"20 марта оперативники криминальной полиции Главного управления Национальной полиции ГУНП в Запорожской области совместно с сотрудниками 4-го отдела 5-го управления Департамента военной контрразведки СБУ разоблачили 52-летнего уроженца Вольнянска. У правоохранителей есть основания полагать, что мужчина причастен к сбору информации о местах расположение сил и средств Вооруженных сил Украины и передачи этих данных оккупантам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у предателя обнаружены банковские карты, средства связи и средство передвижения.

Все собранные материалы будут переданы в УСБУ в Запорожской области для принятия дальнейшего процессуального решения.

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