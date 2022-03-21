Новости • Война

В результате ракетного удара по Подольскому району Киева погибли 8 человек, - Офис генпрокурора

25 91518
В результате ракетного удара по Подольскому району Киева погибли 8 человек, - Офис генпрокурора
В результате ночного ракетного удара войск РФ по Киеву предварительно погибли восемь человек. Из-за обстрела и пожара разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Установлено, что вечером 20 марта 2022 года вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района столицы. Информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и правоохранители, документирующие преступление".

Досудебное расследование проводится Подольским управлением полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Читайте також: Наслідки нічного удару військ РФ по Києву. ВIДЕО

Поддержать Цензор.НЕТ 

Топ комментарии

  • Перехватчик
    Просто читатель


    @valeriyaale59

    ·
    12 ч



    Невзоров: Никогда ещё за 80 лет мир не ждал с таким нетерпением,с такой болью и ставкой надеждой смерти одного единственного человека..Миллионы людей просыпаются и тычат пальцами в надежде, что они увидят заголовкия: ПУТИН МЁРТВ.
    И это желание сейчас настолько велико и настолько
  • Larissa Kora 56c14f78
    Смерті одного путлера мало, там підмахувачів багато і не менш кровожерливих. Ще у наших ЗС України дуже багато роботи.
  • YU ST
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости