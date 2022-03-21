В результате ракетного удара по Подольскому району Киева погибли 8 человек, - Офис генпрокурора

В результате ночного ракетного удара войск РФ по Киеву предварительно погибли восемь человек. Из-за обстрела и пожара разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.