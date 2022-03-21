РФ разрушает жизнь миллионов людей. Более 3 млн украинцев выехали в Европу, 11-12 млн стали внутренними переселенцами, - Подоляк
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Более 3 млн украинцев вынуждены уехать в европейские страны.
Об этом сообщил в твиттере советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу, – 11-12 млн. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизнь миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?"