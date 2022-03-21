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РФ разрушает жизнь миллионов людей. Более 3 млн украинцев выехали в Европу, 11-12 млн стали внутренними переселенцами, - Подоляк

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РФ разрушает жизнь миллионов людей. Более 3 млн украинцев выехали в Европу, 11-12 млн стали внутренними переселенцами, - Подоляк
Более 3 млн украинцев вынуждены уехать в европейские страны.

Об этом сообщил в твиттере советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу, – 11-12 млн. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизнь миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?"

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Топ комментарии

  • константен
  • Rostyslav Komarnytsky
    Для тих, хто читаючи такі новини, впадає у розпач. 5 листопада 1994 року у Лас-Вегасі відбувся боксерський поєдинок між 46-річним Джорджем Форманом і 26-річним Майклом Мурером. Мурер незадовго до того переміг легендарного Евандера Холіфілда і забрав у того звання абсолютного чемпіона світу за версіями WBA/IBF. На Формана не ставив ніхто. І справді - 10 раундів молодий швидкий чемпіон крудляв навколо глибокого і повільного ветерана, куражився і завдавав багато болючих ударів Іорман, сцвпивши зуби, чекав свого шансу. У 10-му раунді цей час настав - дві двійки - і Мурер на на стилі рингу. На рахунок "10" підвестися так і не зміг. Іорман став абсолютним чемпіоном всупереч логіці, прогнозам і здоровому глузду. Так і Україна терпить, б'ється і чекає свого 10-го раунду. Перегляньте цей бій на Ютубі. Ви все побачите і зрозумієте. Вірте в ЗСУ. Слава Україні!
  • ьля
    штангу таскал, обливался водой.. в гробу он лежал, как Арнольд молодой!
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