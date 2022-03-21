В Черниговской области войска РФ похищают представителей местных властей, - Чаус

Российские оккупанты на Черниговщине прибегают к похищениям и незаконному удерживанию жителей.

Такая информация поступает от громад на временно оккупированной территории области, сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в с. Андреевка Михаило-Коцюбинской громады россияне задержали старосту (по обновленной информации на утро 21 марта, его отпустили). Также задержали местную депутатку, директора школы.

Оккупанты также задержали старосту с. Гремяч Новгород-Северской громады и, по данным местных жителей, вывезли военной техникой на территорию российской федерации.

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В с. Новая Басань одноименной громады сообщали о похищении 2 представителей местного самоуправления.

Вся эта информация проверяется.

Просим жителей области, владеющих информацией о таких случаях, немедленно сообщать председателям своих громад или же представителей районных военных администраций", - рассказал Чаус.