В Черниговской области войска РФ похищают представителей местных властей, - Чаус
Такая информация поступает от громад на временно оккупированной территории области, сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в с. Андреевка Михаило-Коцюбинской громады россияне задержали старосту (по обновленной информации на утро 21 марта, его отпустили). Также задержали местную депутатку, директора школы.
Оккупанты также задержали старосту с. Гремяч Новгород-Северской громады и, по данным местных жителей, вывезли военной техникой на территорию российской федерации.
В с. Новая Басань одноименной громады сообщали о похищении 2 представителей местного самоуправления.
Вся эта информация проверяется.
Просим жителей области, владеющих информацией о таких случаях, немедленно сообщать председателям своих громад или же представителей районных военных администраций", - рассказал Чаус.