Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 15 тыс. человек, 498 танков, 1535 бронированных машин, 97 самолетов, 121 вертолет
18 27843
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:
личного состава - около 15000 человек,
танков ‒ 498 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1535 ед,
артиллерийских систем – 240 ед,
РСЗО - 80 ед,
средства ПВО - 45 ед,
самолетов – 97 ед,
вертолетов - 121 ед,
автомобильной техники - 969 ед,
корабли/катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 24.
Специальная техника - 13.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в Генштабе.