Новости • Война

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 15 тыс. человек, 498 танков, 1535 бронированных машин, 97 самолетов, 121 вертолет

18 27843
Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 15 тыс. человек, 498 танков, 1535 бронированных машин, 97 самолетов, 121 вертолет
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:

личного состава - около 15000 человек,

танков ‒ 498 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1535 ед,

артиллерийских систем – 240 ед,

РСЗО - 80 ед,

средства ПВО - 45 ед,

самолетов – 97 ед,

вертолетов - 121 ед,

автомобильной техники - 969 ед,

корабли/катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 24.

Специальная техника - 13.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 6:00 21 марта

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в Генштабе.

Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    самолетов 97 - мы уверенно движемся к юбилею
  • константен
    Крымнашиков предупреждали...россиянская армия сожрет ваших *********.
  • Cocos. ua
    Потрібно більше дохлої фашиської кацапні, ще більше!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости