Китай выделит Украине почти $1,6 миллиона гуманитарной помощи
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что заявление об очередном транше гуманитарной помощи Китаю было озвучено внешнеполитическим ведомством на брифинге в Пекине.
Ранее сообщалось, что Китайский Красный Крест пообещал отправить Украине партию гуманитарной помощи стоимостью 5 млн юаней или 791 540 американских долларов.
Китай неоднократно уверял, что не снабжает оружием или боеприпасами ни одну из сторон российско-украинской войны, а отправляет только продукты, медикаменты, спальные мешки и детское питание.
Впрочем, после онлайн-переговоров 18 марта между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон сохраняет обеспокоенность, что КНР может оказать определенную поддержку России на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину.