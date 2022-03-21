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Зеленский – немцам: Мы воюем против самолетов и вертолётов, на которых россияне уже сейчас пишут "На Берлин!". Они хотят пойти дальше, они хотят пойти к вам

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Зеленский – немцам: Мы воюем против самолетов и вертолётов, на которых россияне уже сейчас пишут "На Берлин!". Они хотят пойти дальше, они хотят пойти к вам
Российская Федерация не намерена останавливаться на Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к немцам, передает Цензор.НЕТ.

"Мы воюем за наше спасение против одной из самых многочисленных армий мира, против ракет, бомб, реактивной артиллерии, против самолетов и вертолётов, на которых россияне пишут уже сейчас "На Берлин!". Потому что они хотят пойти дальше, значительно дальше, чем Украина". Они хотят уйти повсюду, они хотят пойти к вам", - заметил глава государства.

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    да, мы воюем, это правда, но против нас не воюют, нас убивают всеми наличными у них средствами ведения войны, убивают мирное население и разрушают наши города, это не война, это терроризм и геноцид, и надо назвать вещи своими именами...
  • Бенина Мама
    Они могут пойти только на фанерный Рейхстаг, или на #уй. Второе таки им ближе.
  • Royal Flush d24c21f6
    не в этом дело. в настоящий момент кремлевская резидентура в Германии насчитывает более 2000 человек. без ее ликвидации, какая либо серьезная поддержка Украине нереальна
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