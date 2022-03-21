Украинская разведка обнародовала список россиян, выполняющих преступные приказы против украинцев
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ГУР МО Украины получило список военнослужащих реактивно-артиллерийского дивизиона 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады, (в/ч 74814) г. Будённовск, совершающих военные преступления против народа Украины.
Об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
Со списком 32 россиян, непосредственно уничтожающих украинское население и украинские города, вы можете ознакомиться здесь.
"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности!", - уверены украинские разведчики.