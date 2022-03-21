Зеленский призвал немцев бойкотировать российские товары: Давите, чтобы РФ ушла из Украины, чтобы наступил мир

Украина призывает жителей Германии бойкотировать российские товары, чтобы не спонсировать войну на Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к немцам, передает Цензор.НЕТ.

"Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину этой страны, России. Никакого евро для оккупантов, закройте для них все ваши порты, не снабжайте товарами, отказывайтесь от российских энергоресурсов, давите, чтобы Россия ушла из Украины. Я верю, что мир возможен, но вы должны действовать, чтобы к миру прийти – каждый в Германии, в Европе, чтобы Киев снова могли называть новым Берлином, чтобы на наших улицах было так же безопасно, как и у вас, чтобы дети играли не в укрытиях... Никакого шанса российским ракетам, бомбам, войне, действуйте, чтобы наступил мир", - отметил Зеленский.

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