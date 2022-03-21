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Прекращения огня на время переговоров РФ и Украины не будет. Прогресса на переговорах недостаточно для встречи Путина и Зеленского, - Песков

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Прекращения огня на время переговоров РФ и Украины не будет. Прогресса на переговорах недостаточно для встречи Путина и Зеленского, - Песков
Прекращения огня во время переговоров России и Украины не будет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прогресс на переговорах между РФ и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, и не соответствует ситуации, складывающейся для украинской стороны", - также заявил Песков.

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Топ комментарии

  • Антон Чигур
    Здохни письков!!!!
  • MAKAROV ddf66d11
    Лучшие переговоры - продолжать уничтожать российско-фашистских оккупантов. Чем больше, тем лучше.
  • Миротворец 39f19e05
    Очень многие оккупанты закапывают в землю на россии. ВСУ утилизируют захватчиков, и будет еще больше.
    Смотрите видео и ставьте лайки!!! - https://youtu.be/zonu-y3zQ2A

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