Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Планы врага разрушены, - Резников

С начала полномасштабного вторжения наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло 25 дней обороны от российского нашествия. В кремле уже не знают, как объяснять происходящее. Ведь за эти дни они похоронили в регионах России больше солдат, чем официально признали свои потери. Ложь им уже не помогает, а правда пугает. Ведь наши защитники и защитницы почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений, которые считались "элитными" вместе с их руководителями", - пишет Резников.

Он напоминает, что с начала полномасштабного вторжения наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян.

Именно поэтому, по его словам, Россия собирает наемников по всему миру и делает отчаянные попытки толкнуть в ад войны с Украиной еще и белорусские войска.

"Позиция нашей армии очень четкая – все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они ни были. Мы это повторяли неоднократно. Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся на Черниговщине и Сумщине, получает болезненные удары под Харьковом, Николаевской, Херсонской и Луганщине. Огромная роль в том, что планы врага разрушены, а наша оборона становится более активной – у героических защитников Мариуполя, благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Все должны это понимать", – говорит Резников.

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Он также отмечает, что жители Херсона, Энергодара и других городов, которые без оружия протестуют против российских оккупантов, демонстрируют, что воля украинского народа несокрушима. И врагу лучше убраться.

"Борьба украинцев за свою землю заставляет мир наконец-то осознать те вещи, о которых мы говорили много месяцев. Уже даже Генеральный секретарь ООН признал, что нападение России на Украину может повлечь за собой глобальный продовольственный кризис. Который, в свою очередь, приведет к очередному миграционному кризису для Европы. Каждый, кто сейчас держит оборону, выигрывает драгоценное время, которое позволяет нам усилить Украину.