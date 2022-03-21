20 марта удалось эвакуировать более 7 000 человек, – ОП

В течение воскресенья, 20 марта, гуманитарными коридорами было эвакуировано 7295 человек. Такие данные привел заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В частности, из Бердянска в Запорожье 11 автобусами и частным транспортом было эвакуировано 3 985 мариупольцев, передает Цензор.НЕТ.

21 марта для продолжения эвакуации планируется привлечь 50 автобусов из Запорожья. Замглавы ОП сообщил также место сбора для эвакуации в Бердянске: автобусы будут ждать площади перед городским спорткомплексом по ул. Мелитопольское шоссе, 27.

Для получения помощи по временному размещению и эвакуации в Запорожье в Бердянске действует горячая линия: +380975515917 +380504397529 +380615336276 и +380615335252

"Планируется, что автобусы смогут провести эвакуацию мариупольцев из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша, в частности, из поселка Мелекино", - добавил заместитель руководителя ОП.

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Мариупольцы, которые двигаются гуманитарным коридором на собственном транспорте, смогут дозаправить автомобили в Бердянске по адресам: проспект Восточный, 4а; ул.Мелитопольское шоссе, 87б По данным Тимошенко, 20 марта было также эвакуировано 3 310 человек в Киевской области, а из Харькова удалось доставить гуманитраную помощь в поселок Рогань.

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