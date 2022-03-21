Россия распространяет ложные нарративы для создания информационного прикрытия своих дальнейших преступлений на территории Украины, - МИД Украины об обстреле завода "Сумыхимпром"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении МИД Украины.
"20 марта Российская Федерация распространила через Совбез ООН безосновательные обвинения в адрес Украины в якобы подготовке террористических нападений на иностранные дипломатические представительства во Львове, а также в планах применить химическое оружие в г. Сумы и с. Котлярево Николаевской области", - говорится в заявлении .
Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что РФ в очередной раз использует международные организации для распространения абсурдных обвинений в адрес Украины, среди которых была дезинформация о якобы разработке "грязной" бомбы или программы биологического оружия.
Грубо нарушая законы и обычаи войны (jus in bello), Россия распространяет ложные нарративы для создания информационного прикрытия дальнейших преступлений РФ на территории Украины.
В этой связи МИД Украины решительно осуждает обстрелы 21 марта российскими вооруженными силами территории ПАО "Сумыхимпром".
"Постоянное представительство Украины при Организации по запрету химического оружия ранее нотифицировало технический секретариат ОЗХО об угрозе применения химического оружия самой РФ в указанных в российском документе локациях", - говорится в заявлении.
В МИД отмечают, что Украина всегда последовательно придерживалась своих обязательств в рамках международного инструментария по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения и выражает решительный протест против использования Совбеза ООН как площадки для подготовки провокаций РФ.
Дипломаты призывают международное сообщество принять срочные меры для противодействия очередным агрессивным действиям преступного кремлевского режима.