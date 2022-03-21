ВСУ передано 51 тыс. бронежилетов 4 класса защиты. Впереди еще много испытаний, - Резников

В последние дни команда Минобороны доставила и передала ВСУ 51 тыс. бронежилетов 4 класса защиты по стандартам НАТО.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились не освещать информацию о поставках оружия. Но могу сказать, что за последние дни команда Минобороны доставила и передала ВСУ 51 тыс. бронежилетов 4 класса защиты по стандартам НАТО. Эта защита приобретена преимущественно за средства госбюджета, а значит, благодаря всем украинцам. Мы работаем круглосуточно и готовим следующие партии", - отметил министр обороны.

Он также призвал украинцев не питать иллюзий.

"Впереди еще много испытаний. Украина ведет стратегическую оборонную операцию против гораздо более многочисленного противника и под угрозой наземного вторжения белорусских войск. Мы несем потери. Враг разрушает наши города и подрывает экономику. Ситуация очень непростая" - констатирует Резников.

Однако, по его словам, пока сохранена наша армия, которая усиливается резервом – мы будем бороться. И победим!

"Война изменила ощущение времени и много привычных вещей. Но в понедельник традиционно начиналась рабочая неделя. И эту "традицию" сейчас тоже нужно лелеять, как и армию. Правительство делает все возможное, чтобы сохранить экономику. Это – основа нашей обороны. Сегодня все, кто выходит на работу, дает работу другим, наполняет казну – работают на защиту Украины. Мы победим врага за счет единства и лучшей организации. Вклад каждого важен. Фронты разные – победа одна на всех", - резюмирует он.

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