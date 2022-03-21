Черниговщина обеспечена гуманитаркой и сокращает комендантский час, – глава ОВА

Черниговская область дает мощный отпор врагу и готовится работать дольше.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте ситуация без перемен: мы наносим мощные удары по вражеским позициям и уверены, что очень скоро нас ждет победа", – отметил он в Телеграм-канале.

Чаус добавил, что своим решением он изменил комендантский час – с 20:00 до 6:00.

"Это вопрос более практичный. Увеличивается световой день и нужно работать дольше. Каждая громада может индивидуально установить комендантский час, но исключительно при согласовании районной военной администрации", – пояснил он.

В области хватает работы, отметил председатель ОВА. В частности, Черниговщина принимает гуманитарную помощь из других регионов и уже в достаточной степени ею обеспечена.

"Разгружаем очередную гуманитарку. Спасибо всем, кто направляет ее в Чернигов и другие города Черниговской области. Слава Богу, у нас с гуманитаркой Нежин, Прилуки. Да почти все с гуманитаркой. Не хочу называть населенные пункты, особенно те, где враг находится, мы и туда доезжаем", – сообщил он.

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По словам Вячеслава Чауса, паники в области нет.

"Каждый делает свою работу: Вооруженные Силы воюют; волонтеры доставляют помощь; власти обеспечивают жизнедеятельность инфраструктуры (насколько это возможно). Еще раз спасибо коммунальщикам и аварийным бригадам за их самоотверженность, труд и героизм", – подчеркнул он.