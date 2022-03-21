Новости • Агрессия России против Украины, Война

В России заблокировали популярные азербайджанские СМИ из-за правдивого освещения войны в Украине

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На территории РФ заблокировали популярные азербайджанские интернет-издания, рассказывающие правду о войне России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ЛИГА.Новости со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане.

В частности, прекратили работу хорошо известные за пределами Азербайджана медиа - Haqqin и Minval.

Отмечается, что посол Украины поблагодарил главных редакторов и журналистов этих изданий за беспристрастное освещение хода российско-украинской войны, а также преступления, которые российские оккупанты совершают на украинской земле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Russia Is Down. Forever": Журнал Time посвятил обложку РФ

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Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    старий радянський анєкдот

    -"чєм отличаєтся газета "правда" от газеті "известия"?
    -тєм, что в "правдє нєт извєстій а в "известиях" нєт правди

    і оце цей рашистський народ зробив собі САМ.
  • Перехватчик
  • 5 копійок
    Московити все одно нічого не сприймають окрім своєї пропаганди. Вони вже давно зомбовані.
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