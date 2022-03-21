В России заблокировали популярные азербайджанские СМИ из-за правдивого освещения войны в Украине

На территории РФ заблокировали популярные азербайджанские интернет-издания, рассказывающие правду о войне России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ЛИГА.Новости со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане.

В частности, прекратили работу хорошо известные за пределами Азербайджана медиа - Haqqin и Minval.

Отмечается, что посол Украины поблагодарил главных редакторов и журналистов этих изданий за беспристрастное освещение хода российско-украинской войны, а также преступления, которые российские оккупанты совершают на украинской земле.

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