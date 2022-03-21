Россия похоронила больше солдат, чем официально признала потери, - Резников
Об этом пишет в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Прошло 25 дней обороны от российского нашествия. В Кремле уже не знают, как объяснять происходящее. Ведь за эти дни они похоронили в регионах россии больше солдат, чем официально признали свои потери", - написал он.
Резников отметил, что защитниками Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уже сбиты почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожены почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян. Поэтому агрессоры вынуждены собирать по всему миру наемников и пытаться присоединить к войне Беларусь.
"Позиция нашей армии очень четкая – все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они ни были. Мы это повторяли неоднократно", - подчеркнул Резников.