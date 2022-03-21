На отдельных направлениях противник сосредотачивает силы и средства для наступления, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 21 марта
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 21.03.2022 по российскому вторжению.
Как отмечается, из-за активного сопротивления Сил обороны во взаимодействии с гражданским обществом российскому агрессору, Украина продолжает держать рубеж обороны объединенной Европы.
Учитывая большой некомплект человеческих ресурсов, враг вынужден перемещать к границам Украины резервы из центрального и дальневосточного военных округов, проводить скрытую мобилизацию и искать поддержки у своих малочисленных союзников. Также, оккупанты продолжают практику привлечения к непосредственным боевым действиям личного состава воинских частей и подразделений обеспечения, что является свидетельством критического состояния ситуации в армии российских захватчиков.
Сообщается, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях противник пытается организовать инженерное оборудование позиций по ведению позиционной обороны, восстановить логистическое обеспечение своих подразделений.
"Враг продолжает коварно уничтожать инфраструктуру в захваченных городах, наносить ракетно-бомбовые удары по мирным кварталам Украинских городов и сел, грабить, похищать и брать в заложники гражданское население.
На отдельных направлениях противником сосредотачиваются силы и средства для возобновления попытки совершения наступательных действий", - говорится в сводке.
В направлении Чернигова враг наступательных действий не проводил. Продолжил коварно обстреливать позиции подразделений Вооруженных Сил Украины и густонаселенные районы города.
Кроме того, как отмечается, при попытке осуществления наступления в направлении Бровары понес значительные потери и был остановлен. Предпринимает попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей.
"На Слобожанском направлении активных наступательных действий враг не ведет. Продолжает блокировку города Сумы. Имеющимеся силами пытается блокировать город Харьков, оказывает огневое влияние по оборонным рубежам и гражданской инфраструктуре украинских городов Харькова и Чугуева", - отметили в пресс-центре.
Оккупанты продолжают прилагать значительные усилия по установлению контроля над городом Изюм, в указанном районе проводится рассредоточение войск. Противник пытается усилить группировку, обустраивает полосу опорных пунктов.
Генштаб также сообщает, что на Донецком направлении враг ведет штурмовые действия и проводит огневые налеты по всей линии столкновения. Пытался прорвать оборону позиций наших войск на Авдеевском направлении, успеха не имел, понес потери и отступил.
На Южнобугском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи, осуществляет меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов.