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Правозащитники просят Зеленского ратифицировать Римский устав. ИНФОГРАФИКА

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Правозащитники просят Зеленского ратифицировать Римский устав. ИНФОГРАФИКА
Коалиция правозащитников "Украина. 5 утра" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой внести на рассмотрение парламента законопроект о ратификации Римского устава, а также подписать уже принятый Верховной Радой законопроект №2689.

Об этом в Twitter сообщил экс-заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

"Для привлечения к ответственности виновных за совершение военных преступлений и преступлений против человечности должны произойти изменения в национальном законодательстве. Мы, члены правозащитной коалиции "Украина. 5 утра", которые непосредственно документируют преступления, совершаемые российской армией в Украине, обращаемся к вам с просьбой безотлагательно подписать закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права", а также внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации Римского устава Международного уголовного суда", - говорится в обращении.

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Правозащитники опубликовали преимущества, которые дадут Украине эти два документа.

Правозащитники просят Зеленского ратифицировать Римский устав 01

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Топ комментарии

  • Игорь Горобец 0cada803
    Навіщо? Росіяни цей статут всеодно не визнають, а нас звинуватять по самі помідори.
  • Игорь Горобец 0cada803
    Визнаємо коли вступимо в НАТО.
  • Elvic Vic
    У світі жодного раза такого не було , щоб країна на яку напала сусідня банда змінювала своє законодавство в бік його пом"яхшення щодо військових злочинів й державної зради .

    Римский статут забороняє рострілювати мародерів . В нас їх й так не розтрілюють але ж така опція обов"язково потрібна бути , якщо мародери когось вб"ють або згвалтують !
    "Аля гер ком аля гер" ...
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