Правозащитники просят Зеленского ратифицировать Римский устав. ИНФОГРАФИКА
Об этом в Twitter сообщил экс-заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.
"Для привлечения к ответственности виновных за совершение военных преступлений и преступлений против человечности должны произойти изменения в национальном законодательстве. Мы, члены правозащитной коалиции "Украина. 5 утра", которые непосредственно документируют преступления, совершаемые российской армией в Украине, обращаемся к вам с просьбой безотлагательно подписать закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права", а также внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации Римского устава Международного уголовного суда", - говорится в обращении.
Правозащитники опубликовали преимущества, которые дадут Украине эти два документа.