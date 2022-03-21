Правозащитники просят Зеленского ратифицировать Римский устав. ИНФОГРАФИКА

Коалиция правозащитников "Украина. 5 утра" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой внести на рассмотрение парламента законопроект о ратификации Римского устава, а также подписать уже принятый Верховной Радой законопроект №2689.

Об этом в Twitter сообщил экс-заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

"Для привлечения к ответственности виновных за совершение военных преступлений и преступлений против человечности должны произойти изменения в национальном законодательстве. Мы, члены правозащитной коалиции "Украина. 5 утра", которые непосредственно документируют преступления, совершаемые российской армией в Украине, обращаемся к вам с просьбой безотлагательно подписать закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права", а также внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации Римского устава Международного уголовного суда", - говорится в обращении.

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Правозащитники опубликовали преимущества, которые дадут Украине эти два документа.