Происходящее сейчас в Мариуполе – масштабное военное преступление РФ, - Боррель

Ужас, который путинская Россия совершает ныне на территории Украины, нарушает даже законы войны и является масштабным военным преступлением.

Об этом сегодня во время подхода к печати перед началом встречи европейских министров по иностранным делам и обороне заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия сейчас совершает много военных преступлений – именно это слово должно быть сказано. Происходящее сейчас в Мариуполе – это масштабное военное преступление, это разрушение всего, бомбардировка и убийство всех, неизбирательным путем. Это нечто ужасное и должно быть осуждено самыми сильными терминами. Происходящее – это масштабное военное преступление. Полностью разрушается целый город, гибнут люди", - сказал Боррель.

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Он отметил, что россия использует против Украины все свои военные возможности, при этом она использует их против гражданского населения.

"Это не является даже войной. Это уничтожение страны без уважения к законам войны, потому что война также имеет свои законы", - добавил Боррель.

Он утвердительно ответил на вопросы журналистов, будут ли сегодня рассматривать европейские министры вопросы привлечения путинской россии к ответственности за преступления, совершенные в Украине.