Новости • Агрессия России против Украины, Война

Совместный подход к РФ и санкциям – это единственный способ остановить Путина, - премьер Чехии

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Совместный подход к РФ и санкциям – это единственный способ остановить Путина, - премьер Чехии
Общий подход к РФ и санкциям – это единственный способ остановить президента России Владимира Путина, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Российская армия опустошила украинский Мариуполь. Весь мир видит, что Владимир Путин совершает военные преступления и что из-за его войны погибают невинные люди. Мы должны продолжать настаивать на четком и едином подходе к России и другим санкциям, это единственный способ остановить Путина", - говорится в уведомлении.

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    ...Путин никогда не признает своего поражения, даже если оно будет очевидно. Это для него психологически неприемлемо.

    Он будет идти до конца по схеме: зачем мир, в котором не будет нас? Неважно насколько большими будут потери, он плевать на них хотел. Десять тысяч, сто тысяч, миллион... Это игра ва-банк. Или пан, или пропал. И он будет повышать ставки.

    Наша задача выжить и обескровить чудовище. Убить столько россиян, сколько мы сможем, и еще чуть-чуть. Убивать, жечь их танки, сбивать самолеты до тех пор, пока последний российский военный не поползет обратно на Россию, оставляя за собой кровавый след.

    Этот спич не о жестокости, это инструкция к выживанию. Ян Валетов
  • Kucher
    Єдиний шлях - це військова допомога, спротив і повний розгром рашистський військ. Інше - це все від лукавого.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    В Беларуси внезапно погибли 25 российских солдат - сгорели заживо в технике в Мозыре. Говорят, что это работала наша спецура с беларусскими патриотами. Друзья из спецслужб просили передать, что они только начали. Взорванными жд путями мы не ограничимся.
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