Войска РФ 90% обстрелов осуществляют по гражданским объектам, - ГСЧС

Абсолютное большинство вражеских обстрелов приходится на объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Роман Примуш во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"90% обстрелов оккупантов производятся по невоенным объектам. Мы осуществляем по 200 выездов ежедневно на такие случаи. Больше всего спасатели задействуются в Донецкой, Луганской, Харьковской областях, а также в городах Киеве и Харькове", - сказал Примуш.

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